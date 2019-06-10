Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir
Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir." dedi.
Nahçıvan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince müşterek düzenlenen "Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci gününe katılmak üzere Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geldi.
Akar, burada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Elövset Bahşiyev, Nahçıvan Ordu Komutanı Korgeneral Kerem Mustafayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililerce karşılandı.
Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in büstüne çelenk koyan Bakan Akar, daha sonra Haydar Aliyev Müzesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. Akar, müze özel defterine şunları kaydetti:
"Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev, 20'nci yüzyılda Türk ve dünya siyasi tarihine imzasını atmış önemli bir lider ve devlet adamıdır. Bu toprakların yetiştirdiği büyük lider Haydar Aliyev, hayatı boyunca cesaret, kararlılık ve tükenmez bir enerjiyle Azerbaycan halkının ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel yaşamında önemli değişimler sağlamış, kalıcı izler bırakmıştır. Milli lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan halkına bıraktığı en büyük miras; kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız ve özgür Azerbaycan Devleti ile 'iki devlet, tek millet' diyerek sağlam temeller üzerine inşa ettiği Azerbaycan-Türkiye ilişkileridir. Onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en temel vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, asil Türk milletinin saygı ve sevgisine mazhar olmuş büyük önder Haydar Aliyev'i rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad olsun."
Şehitler Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına da çelenk koyan Akar, ardından Şehitler Anıtı'nı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Mezarlara çiçek bırakan Akar, Türk Şehitliği özel defterine şunları yazdı:
"Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz; sizler bu topraklarda bir var oluş mücadelesi veren Azerbaycanlı kardeşlerimiz için en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan seve seve feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz ve Azerbaycan halkı ile olan kardeşlik bağlarımızın ölümsüz abideleri oldunuz.
Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna kardeşlerimizle omuz omuza verdiğiniz büyük mücadele; bu asil milletin kardeşliğinin, kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunun en güzel örneği olarak şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Cesaretiniz, kahramanlık ve fedakarlıklarınız asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır. Sizlerden devraldığımız emanete sahip çıkmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktarmak en temel vazifemizdir. Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır, daima yanında olmaya devam edecektir. Siz aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."
Akar ile Talibov bir araya geldi
Bakan Akar, Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı ile Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ndeki ziyaretin ardından Devlet Konukevi'ne geçti.
Akar, burada Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Meclis Başkanı Vasıf Talibov ile bir araya geldi.
Görüşmede, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da yer aldı.
"Ulaşılan seviye hepimiz için bir gurur vesilesi"
Ziyaretleri kapsamında Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığı'na da giden Bakan Akar, burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından askeri törenle karşılandı.
İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı tören, Bakan Akar'ın tören kıtasını selamlamasıyla sona erdi. Karargahta, komutanlığın özel defterini imzalayan Bakan Akar, deftere şunları yazdı:
"Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı vesilesiyle Nahçıvan’a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin en donanımlı birliklerinden Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığında bulunmaktan, burada görev yapan Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve silah arkadaşlarımız ile görüşmekten büyük memnuniyet duydum.
Vatan topraklarını fedakarlık ve kahramanlıkla koruyan Nahçıvan Müstakil Karma Ordu Komutanlığının bugün ulaşmış olduğu seviye, hepimiz için bir gurur vesilesidir. Ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı omuz omuza mücadele ederek üstendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum."
Haydar Aliyev Askeri Lisesi'ne ziyaret
Bakan Akar, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrasında Akar, komutanlıktaki eğitim merkezini ziyaret ederek simülatörde eğitim alan askerlerle sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Eğitim alanındaki askerleri de selamlayan Akar'ın sonraki durağı, Haydar Aliyev Askeri Lisesi oldu. Bakan Akar, burada eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, okul komutanından verilen eğitimlere ilişkin bilgi aldı.