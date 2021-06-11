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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Sarp Özer   | 11.06.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı

Ankara

Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile Sicilya'daki üçlü toplantıda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığının resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti.

Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililerce karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalyan bakan Guerini ile bir araya gelen Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı.

Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum." dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

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