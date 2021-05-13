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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, bayram namazını Şırnak'ta vatandaşlarla kıldı

Sarp Özer   | 13.05.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, bayram namazını Şırnak'ta vatandaşlarla kıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, bayram namazını Şırnak'ta vatandaşlarla kıldı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gece geldiği Şırnak'ta, bayram namazı için Geylani Camisi'ne gitti.

Burada ilgiyle karşılaşan Akar ve komutanlar, namazın ardından Kovid-19 tedbirlerine uyarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Akar ve beraberindekiler, daha sonra yürüyerek Şırnak Belediyesine geçti.

Bina önündeki "Şırnak" yazısıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından Akar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan makamında çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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