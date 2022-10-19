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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Sefa Şahin   | 19.10.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

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