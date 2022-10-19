Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin'in görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 19 Ekim 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2022
Görüşmede; NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.https://t.co/c90nJv7DI3#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/4YZ9MevLJ1