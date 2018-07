SİVAS

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada seçim sonuçlarına değinen Yılmaz, Türk milletinin büyük bir demokratik feraset ve basiret gösterdiğini, seçimlere katılım oranının yüzde 86, bunun parlamentoya yansımasının da yüzde 98 olduğunu söyledi.

Türkiye'de toplumun hemen hemen hepsinin Meclis'te temsilcisi bulunduğunu belirten ve millete teşekkür eden Yılmaz, "15 Temmuz'dan sonra oluşan milletin feraseti, sağduyusu sandıklara da yansıdı. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te de çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. Kim kazandı? Millet kazandı. Kim kaybetti? Kaybedeni yok. Milletin kazandığı yerde herkes kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bu katılımı göremezsiniz. Bu aziz millete gerçekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seçimlerde milletin, oluşturulmak istenen belirsizliği ortadan kaldırdığını aktaran Bakan Yılmaz, Türkiye'nin büyümesini sürdüreceğini dile getirdi.

Yılmaz, 5 yıllık istikrar döneminde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha hızlı büyüyeceğini, gelecekten umutlu olduklarını, aydınlık günlerin ülkeyi beklediğini vurguladı.

Daha sonra Suşehri ilçesine geçerek partisinin ilçe başkanlığına ziyarette eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada da seçimlerde Sivas'ın ve tüm Türkiye'nin kazandığını kaydetti.

Bakan Yılmaz, "AK Parti 16 yıldır iktidarda. Her girdiği seçimde bu aziz millet her zaman AK Parti'yi bir adım daha ileride tuttu. Onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman inandı, güvendi. Bu seçimde de öyle yaptı. 50 milyonun üzerinde insan oy kullandı. Bunların 26 milyondan fazlası Cumhurbaşkanımıza 'Gelecek 5 yılda ülkemizi yönetsin.' diye iradesini belli etti." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin daha demokratik, uzlaşmacı olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakabilmek lazım. İşsizliği azaltabilmek lazım. Enflasyonu, faizleri düşürebilmek lazım. Bunun yolu belirsizliğin ortadan kalkmasına bağlıydı. Yurt dışındaki yatırımcıların beklememesi lazım. Türkiye'yi gelecek 5 yıl için kimin yöneteceğinin belli olmasına bağlıydı. Türkiye'yi 5 yıl kimin yöneteceği belli. Merkezi hükümet anlamında Türkiye'de 5 yıl seçim olmayacak. Türkiye'de belirsizliğin kaldırılması demek daha çok yatırımcının gelmesi demektir. Türkiye, son 16 yılda her yıl ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Her yıl böyle üst üste büyüyen başka bir ülke yok. Bunu neye borçluyuz? Bunu aziz milletin istikrarı tercih etmesine borçluyuz."

Suşehri halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Yılmaz, daha sonra Akıncılar ve Gölova ilçelerine de ziyarette bulundu.

Muhabir: Faruk Kara