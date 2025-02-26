MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını hedef alanlara tepki
Büyükataman "Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasının hedef alındığını belirterek "Türk milletinden kopuk, dertlerinden habersiz, birliğini hedef alan bu siyaset anlayışı milletimiz nazarında sınıfta kalmaya devam edecektir" dedi.
Ankara
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar ve sabit gelirli vatandaşlara katkı sağlamak amacıyla "Milli Dayanışmamızda Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını başlattığını anımsattı.
Kampanyanın çiftçilerin sorunlarına dikkati çekme ve dar gelirli vatandaşlara sahip çıkmayı amaçladığını belirten Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu kampanya çağrısı Türk milletinin özündeki cevheri ortaya çıkaran ve kökleri mazimize dayanan dayanışma kültürümüzü güçlendiren kıymetli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükataman, kampanyanın, yaklaşan ramazan ayının manevi iklimi içerisinde yardımlaşma duygularını pekiştireceğini ve milli birliği sağlamlaştıracağını aktararak, Bahçeli'nin daha önce de "Askıda Ekmek" projesini başlattığını anımsattı.
"Milli dayanışmamız sonsuza kadar sürecektir"
Bahçeli'nin, Türk milletinin sıkıntılarını yakinen bildiğini, her konuda sorunları çözmek için öncü olan tavır takınarak milletin beklentilerine karşılık olacak hamleleri yaptığını belirten Büyükataman, kampanyanın bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını ve sulandırılmaya çalışıldığını ifade etti. Büyükataman, şunları kaydetti:
"Fakat ne yazık ki helal lokma arayışı, sofralarımızı bereketlendirecek yardımlaşma kampanyası, haramdan geçinen, hasetle kirlenen yüzleri yine rahatsız etmiştir. CHP ve İP sözleşmiş gibi günlerdir yardımlaşma ve dayanışma duygularımıza saldırmakta, milli birliğimizi tahrip etmek için Sayın Genel Başkanımızın, milletin derdine derman olacak Askıda 9 Gülek Buğday çağrısını hedef alarak sulandırmaya çalışmaktadırlar.
Aziz Türk milletinden kopuk, dertlerinden habersiz, sıkıntılarını önemsemeyen ve birliğini hedef alan bu siyaset anlayışı milletimiz nazarında sınıfta kalmaya devam edecektir. Sofralarımızın bereketlenmesinden korkanlar, beraberliğimizi kıskananlar, yardımlaşmamızı çekemeyip siyasi rant devşirme çabasına girişenler, aziz Türk milletinin gönlünde kaybetmeye mahkum olacaktır. Türk milleti bu bozuk zihinlerin ürettiği siyaset anlayışına rağmen birlik ve beraberliğini koruyarak güçlendirecek, sofralarımız bereketlenecek, milli dayanışmamız sonsuza kadar sürecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.