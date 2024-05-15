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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayten Gökçer için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

Esin Işık  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ayten Gökçer için taziye mesajı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden birisi olan Sayın Ayten Gökçer'in vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhume sanatçımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Milletimizin, acılı ailesinin, sevenlerinin ve Türk sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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