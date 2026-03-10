Dolar
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz

Oğuzhan Sarı  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz

TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ,"Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı" ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

