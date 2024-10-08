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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir partiyle alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur

Aykut Yılmaz  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hiçbir partiyle alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"(DEM Parti'ye) Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir."

Bahçeli, "İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. BM, bu tarihi ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır." dedi.

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