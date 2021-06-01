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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP’nin erken seçim isteği melanetin sözüdür

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 01.06.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP’nin erken seçim isteği melanetin sözüdür Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

MHP Genel Başkanı Devleti Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Biden’in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa kesinlikle düşmeyecektir. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır."" dedi.

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