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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insanın, kitle iletişim araçları vasıtasıyla devamlı surette kendisini ilgilendiren veya ilgilendirebilecek konularda ya bilgi ya da haber almak istediğine dikkati çekti.

Bilgi ve haberin doğrusunu öğrenmenin hem vatandaşlık hem de insan hakkı olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Gaflara, çarpıtmalara, dezenformasyonlara, kasten atlanılan gerçeklere, yalan iddialara ve yanlış yönlendirmelere tevessül ve teşebbüs etmeyen gazeteciler her zaman saygıyı hak etmektedir. Mesleğinin ahlaki ve etik ilkelerine bihakkın riayet eden, sorumluluk şuuruyla çalışmalarını sürdüren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevini icra ederken hayatlarını kaybeden gazetecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana geçen 94 gün içinde, İsrail'in Gazze'deki seri katliamlarında can veren 112 gazetecinin de acısını paylaşıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum."

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