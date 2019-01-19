MHP Aksaray adaylarını tanıttı

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Cumhur İttifakına ilişkin, "Şu an itibarıyla bir anlayış birliği içerisinde hareket eden bir yapıyız. Herhangi bir siyasi partiyle seçim ve oy odaklı olarak bir araya geldiği bir yapı değildir." dedi.

AKSARAY

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray Teşkilatı, yerel seçimlerde yarışacak il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'na ilişkin, nefislerine ağır gelen durumda, nefsi ayaklar altında ezeceklerini belirterek, "Şu an itibarıyla bir anlayış birliği içerisinde hareket eden bir yapıyız. Herhangi bir siyasi partiyle seçim ve oy odaklı olarak bir araya geldiği bir yapı değildir." dedi.

Bülbül, "Bu yapı, Cumhur İttifakı'nın senedine de işlemiş bir şekilde nizamı alemi hedefleyen, Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini ideal olarak benimsemiş, bir araya gelmiştir. Bu anlayışın varlığı, terörle mücadele eden özel harekatçımın, komandolarımın elinin tetiğe rahat basabilmesini sağlamak içindir. Bu anlayış birliği, Afrin'e giderken 'hedef kızıl elma' deyip de arkasına bakmadan bu memleket için canını feda ederek yola çıkanlar içindir. Bu anlayış birliği, hain FETÖ'ye karşı canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin, sonuna kadar cesaretle bu örgütün kökünü kazımaları içindir."

Aksaray Belediye Başkan adaylığında Sefer Alkan'ı tercih eden MHP, ilçelerden Ortaköy'de Mahmut Ütük, Gülağaç'ta Ahmet Singin, Güzelyurt'ta Sadullah Er, Sarıyahşi'de İbrahim Kazancı, Sultanhanı'nda Mehmet Çakır, Ağaçören'de Yaşar Bekleviç, Eskil'de Mustafa Zavlak'ı; beldelerde ise Ihlara'da İsmail Yılmaz, Yatağan'da Selime Turgut, Topakkaya'da Harun Oflaz, Yenikent'te Mehmet Emin Yumuşak, Yeşilova'da Veyis Baysal, Eşmekaya'da İsmail Hakkı Güneş, Sartalı'da Bülent Kıyak, Gülpınar'da Nizamettin Uğur, Demirci'de Ramazan Özer, Taşpınar'da Ramazan Sevinç, Sağlık'ta Hüseyin Mutlu, Yeşiltepe'de Kadirhan Karaman, Helvadere'de Arif Bellikli ve Bağlıkaya'da Dursun Eser'i aday gösterdi.

Toplantıya, MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Konya Milletvekili Esin Kara, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve partililer katıldı.

Muhabir: Oğuzhan Demiray