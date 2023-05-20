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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genç Karadenizliler Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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Politika

Meclis'te ilk kaydı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı

TBMM'de, 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimin ardından 28. Dönem'in ilk kaydını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı.

Aykut Yılmaz, Duygu Yener  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Meclis'te ilk kaydı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yaptırdı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

TBMM

Meclis'e eşi Prof. Dr. Emin Ersoy ile gelen Ayşe Sibel Ersoy'u görevliler çiçek ve çikolata ile karşıladı.

Ersoy'u karşılayan TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, Ersoy'un 27. Dönem'de de milletvekili olarak görev yaptığını anımsattı. Yurtman, "Normalde burada bizim size daha önce de anlattığımız bir sürü işlemler vardı. Ama onlar yeni gelenler için. Ayşe Hanım'ın daha önceden diğer bütün işlemleri yapıldığından sadece yeni mazbatayı getirdi. Böylece işlemi bitti. Biz de çok mutlu olduk, sizi çok bekledik." diye konuştu.

Basın mensuplarının kendisine sık sık ilk gelen milletvekiline yönelik atacakları adımı sorduğunu belirten Yurtman, "Sayın vekilim ilk geldiği için bir yemek ikram ediyoruz." dedi.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, ilk gelen milletvekili olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Geliyorlardır diye düşündüm. Bölge olarak seçim de kesinleştiği için dün akşam Ankara'ya geldim. Erken gelmişim. Güzel oldu." sözlerini sarf etti.

Yeni dönemde kadın milletvekillerinin sayısının artmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Ersoy, "Çok şükür. Kadın olduğum için benim için güzel bir şey. İnşallah Genel Kurulda da kadınların o hoşgörüsü, nezaketi, zarifliği yansır diye düşünüyorum. Bazen gergin ortamlar oluyor. Daha güzel olacak. Nüfusumuzun yüzde 50'den fazlası kadın. Onları temsil etmek her bir vekil arkadaşım için güzel bir olanak olacak." ifadelerini kullandı.

28. Dönem'den beklentisinin sorulması üzerine Ersoy, herkesin sesinin olduğu bir Genel Kurul olacağını, Genel Kurulun herkesi kapsayacağını dile getirdi.

Ayşe Sibel Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruyu ise "Tabii ki Cumhur İttifakı alacak diye düşünüyorum. Güven, istikrar herkesin istediği bir şey. Biz vatandaşlar olarak da sahada gezdik. Çok fazla insana dokunma imkanı bulduk. Herkes huzur istiyor aslında. Herkes vatanını çok seviyor. Güzel bir vatanda güzelliklerle yaşamayı herkes istiyor. Onun için de Cumhur İttifakı'nın güven ve istikrarının devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara koşacağını düşünüyorum." diye yanıtladı.

Açıklamanın ardından Ersoy'a rozetini eşi Prof. Dr. Emin Ersoy taktı.

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