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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Politika

Kurtulmuş: Milletimizin iradesiyle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Ümit ediyoruz ki genel seçimlerde, Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacak milletimizin iradesiyle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecek." dedi.

Hayati Akçay   | 20.01.2023
Kurtulmuş: Milletimizin iradesiyle bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecek Fotoğraf: Hayati Akçay / AA

Ordu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vali Tuncay Sonel'i ziyareti sırasında, yeni valilik binasının bir kompleks olarak Ordu halkının hizmetine sunulmasının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret eden Kurtulmuş, Ordu ve Samsun'u kapsayan üç günlük programa Ordu'dan başladığını ifade etti.

Kurtulmuş, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek "Siyasette on yıllardır da yolumuza böyle devam ettik. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte olarak bu süreci sürdürüyoruz." diye konuştu.

Mayısta yapılacak genel seçime değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki önümüzdeki mayıs ayında yapacağımız genel seçimlerde, Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacak milletimizin iradesiyle, milletimizin desteğiyle sandıklardan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. AK Parti de inşallah yine milletimizin oyları ve takdirleri ile açık ara birinci parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alacaktır."

Kurtulmuş, başından itibaren her seçimde AK Parti'ye büyük destek veren Ordu halkına teşekkür ederek "Bütün bu desteklerle birlikte hep beraber yol yürüyeceğimizi ümit ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu milletin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele etmek, bu mücadelede başarılı olmak bütün halkımıza, bütün milletimize ve bütün kadrolarımıza nasip olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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