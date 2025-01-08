KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu coğrafyada vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlar, krizler ve insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır." dedi.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin son dönemde attığı adımlarla diplomasinin önemini uluslararası topluma başarılı bir şekilde gösterdiğini belirterek, "Bu coğrafyada vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlar, krizler ve insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır." ifadesini kullandı.
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Lefkoşa'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Tatar, çıkarları söz konusu olunca insan haklarının ayaklar altına alınmasına seyirci kalan, masumların hemen her gün katledilmesine göz yuman uluslararası sistemin geldiği noktanın ibretlik olduğunu söyledi.
Türkiye'nin hemen her platformda KKTC'ye verdiği desteğe dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:
"Adaletsiz küresel ortamda, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının tesisi, egemen ve eşit uluslararası statüsünün teyidi için büyük mücadele veriyoruz. Bu onurlu yolculuğumuzda bizleri her platformda destekleyen, yanımızda duran, devletimizi ileriye götürmek ve hak ettiği statüye kavuşturmak için tüm imkanlarını seferber eden ana vatanımıza müteşekkiriz."
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta 56 yıllık müzakere sürecinde başarısızlığa uğramış federasyon temelli çözüm formülünün kendilerine dayatıldığını dile getirerek, bu tükenmiş statüko haline gelmiş modeli kabul etmeyeceklerini ve "Statükoya hayır." diyeceklerini vurguladı.
Federasyon temelli çözüm formüllerinin 2017 yılında taraflar arasında Crans-Montana'da yapılan görüşmelerde çöktüğünü hatırlatan Tatar, iki taraf arasında ortak bir zemin bulunmadığının Birleşmiş Milletler raporlarına girdiğini söyledi.
Türk askerinin Kıbrıs'ta 50 yıldan beri barışın teminatı olarak bulunduğuna işaret eden Tatar, KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de huzurun, barışın ve güvenliğin anahtarı olduğunu dile getirdi.
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına "gözlemci üye" statüsünde alınmasının ülkesinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Tatar, süreçteki çaba ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye'nin, işlettiği diplomasiyle, iletişim kuramayan, birbirine düşman taraflar arasında dahi köprüler kurduğuna dikkati çeken KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu coğrafyada vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlar, krizler ve insanlık trajedileri karşısında gösterdiği önderlik göğsümüzü kabartmaktadır. Şiddet yerine diplomasinin önemini uluslararası sisteme gösteren şahsınız başta olmak üzere, bakanlığınızın tüm personeliyle ortaya koydukları anlayıştan dolayı gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yeni geçiş noktaları açılması konusunda görüşmelere devam ettiklerini belirten Tatar, bir gazetecinin görüşmelerdeki ilerleme durumunu sorması üzerine "Bekleyip göreceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.