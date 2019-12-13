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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin sorular yöneltti.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.12.2019
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tank palet fabrikası sorusu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün düzenlenen "TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası” tanıtım töreninde, "Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın ileri teknolojisinin olmadığını ve zarar ettiğini" söylediğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMC firmasının fabrikayı 25 yıllığına kiraladığını açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, fabrikaya Katar ordusunun ortak olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de Türkiye'nin göz bebeği fabrika için 'devredildi' ifadesini kullanan Erdoğan'a soruyorum: Sözlerinizden 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı/Müdürlüğü'yle (Tank Palet Fabrikası) ilgili işlemlerin bir kiralama işlemi olduğu anlaşılıyor. Öyleyse kiralanmaya ilişkin ilan hangi gazetede yayınlandı? Kiralama işlemi için kaç firma teklif verdi? Katar ordusunun en büyük ortağı olduğu BMC firması, fabrikayı 25 yıllığına kaç Türk lirasına kiraladı?"

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