Kılıçdaroğlu: Pazarcı esnafının elinde kalan ürünler alınabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tam kapanma döneminde pazarcıların ellerinde kalan ürünlerin alınıp yoksul ailelere dağıtılabileceğini, böylece hem pazarcı esnafının hem de yoksul ailelerin korunacağını vurguladı.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
Belediye başkanlarının Kovid-19 sürecinde ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yapacakları çalışmalara dair bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmaların yapılması talimatında bulundu.
Bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, değişik zamanlarda ve ortamlarda yaptığı bütün konuşmalarda, "CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde bir tarih yazdıklarını" söylediğini aktardı.
"En önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz"
Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değindi.
Dün katıldığı bir televizyon toplantısında bazı yerlerde, özellikle gecekondu bölgelerinde "veresiye defteri" uygulamasının hala geçerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Veresiye defterinin tutarı en kralı 5 bin lirayı, 6 bin lirayı geçmiyor. Dolayısıyla 'askıda defter uygulaması' diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde bir kişinin yaptığı 300-400 liralık harcamasını ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz."
"Pazarcı esnafının elinde kalan ürünler alınabilir
Tam kapanma döneminde pazarcıların ellerinde kalan ürünlerin alınıp yoksul ailelere dağıtılabileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, böylece hem pazarcı esnafının hem de yoksul ailelerin korunacağını vurguladı.
Turizmcilerin sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin turizmcileri sevindirdiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.