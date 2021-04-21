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Politika

Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.04.2021
Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

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