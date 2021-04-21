Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.
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