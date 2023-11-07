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İsrail ordusunun Lübnan’ın Merc Ayun bölgesine saldırıları devam ediyor. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.
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Politika

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı.

Mehmet Tosun  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, AK Parti'ye katıldı

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