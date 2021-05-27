Euro
10.29
Dolar
8.44
BIST 100
1,422.20
Altın
1,896.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin “Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”na katılıyor. İletişim Başkanlığı tarafından "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı" çevrim içi gerçekleştiriyor. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali maçlarına ilişkin Köln’de düzenlenen basın toplantısına katılıyor.
logo
Politika

İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak

İYİ Parti, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığının koordinatörlüğünde "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasıyla ilgili kitapçık hazırladı.

Esin Işık   | 27.05.2021
İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak

Ankara

"Türkiye, milletin evinde, Türk milleti ile birlikte yönetilir" sloganının yer aldığı kitapçık, üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek, sanayi ve ticaret odaları ve siyasi partilerle paylaşılarak görüş ve önerileri istenecek.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, AA muhabirine çalışmanın içeriğine ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'nin yeni sistemi için söz söylemek isteyen herkesten katkı bekliyoruz. Eleştirileri varsa eleştiri ve yeni fikirlerini bekliyoruz." dedi.

Erdem, "Bu, yaşayan bir metin. Yeni ihtiyaçlara göre ilavelerin yapılacağı, bütün kurumların, odaların, üniversitelerin, diğer siyasi partilerin görüşleri çerçevesinde genişleyecek, değişecek bir metin. Tartışılsın istiyoruz. Millet tartışsın istiyoruz. En önemlisi milletin görüşü." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 847 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak

İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını kamuoyunun görüşüne açacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin 'parlamenter sistem' çalışmasını açıklayacak