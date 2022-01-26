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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Esin Işık   | 26.01.2022
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Ankara

Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam." ifadelerini kullandı.

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