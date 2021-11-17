İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı, Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türk dünyasındaki değişmelere işaret ederek daha önce "Güçlü Türk Dünyası ve Güçlü Türkiye İçin 9 İlke ve Hedef" isimli çalışmalarını paylaştıklarını ve bu çalışmada konseyin isminin "Türk Devletleri İşbirliği Örgütü" haline getirilmesi, bir yatırım fonu kurulması, ortak tarih ve ortak coğrafya kitaplarının hazırlanarak tüm okullarda okutulması gibi çağrılarda bulunduğunu anımsattı.
Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan kararlara değinen Akşener, hazırladıkları başlıklara dönük bazı adımların atılmış olmasını ve örgütün "Türk Devletleri Teşkilatı" adını almasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu birlik içerisinde yer almasını isteyen Akşener, milletten yetkiyi aldıklarında ivedilikle bir Türk dünyası bakanlığı kurarak dağınık ve koordinasyonsuz tüm kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplayacaklarını ifade etti.
Kadın cinayetleri
Kadın cinayetlerinin insanların soluğunu kesmeye, yürekleri parçalamaya ve öfkeleri perçinlemeye devam ettiğini belirten Akşener, Başak Cengiz cinayetini hatırlattı. Akşener, "Eğer o psikopatla karşılaşmamış olsaydı, eğer ülkemizde bir kadını öldürmek bu kadar kolay olmasaydı, Başak kızımız şimdi aramızda olabilirdi. Bu katil; daha önce psikolojik tedavi görmüş, ailesi durumunu biliyor, bir doktor gözetiminden geçmiş, doktorlar durumunu biliyor, resmi işlemler yapılmış, yani devlet de durumunu biliyor, herkes her şeyi biliyor. Ama bu cani, 28 yaşındaki bir evladımızın karşısına çıkıncaya kadar kimse parmağını oynatmıyor." diye konuştu.
"Son 10 yılda tarımın istihdamdaki payı yüzde 23'ten, yüzde 17'ye geriledi"
Son 16 yılda 4,2 milyon hektar tarım arazisinin tarım dışına çıktığını savunan Akşener, son 10 yılda tarımın istihdamdaki payının yüzde 23'ten, yüzde 17'ye gerilediğini, bunun sonucu olarak da tarımdaki kadın istihdamının dörtte bir oranında azaldığını belirtti.
Akşener, konuşmasının bir bölümünde Adıyaman'da çiftçilik yapan Mustafa Boyraz adlı vatandaşı kürsüye çağırdı.
Boyraz'dan sonra konuşmasına devam eden Akşener, Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi Projesi'ni anlattı.
Projeyle ilgili tanıtım videosunu da partililere izlettiren Akşener, akademiyle ilgili çalışmaları beş yıl içinde tamamlayacaklarını ve burada tarımla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılacağını söyledi.
Bu arada, grup toplantısı salonu girişinde İYİ Parti teşkilatlarına mensup kadınlar tarafından karşılanan Akşener, partisine katılanlara rozetlerini de taktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.