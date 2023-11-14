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Politika

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif 16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 16 Kasım Perşembe günü görüşecek.

Kemal Karadağ  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif 16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

TBMM

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.

Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.

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