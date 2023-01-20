Dolar
18.80
Euro
20.40
Altın
1,930.64
ETH/USDT
1,592.70
BTC/USDT
21,375.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
PKK/YPG'li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi
logo
Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, yarın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

Ogün Duru, Mehmet Şah Yılmaz   | 20.01.2023
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında yarın için Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström bugün bakanlığa çağrıldı.

Büyükelçi Herrström'e, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylem en güçlü şekilde kınandığı, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin "demokratik haklar" kisvesi altında savunulamayacağı vurgulandı.

Herrström'e ayrıca yarın, terör örgütü PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları anımsatılarak, terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Mezunları Forumu ödül töreniyle tamamlandı
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TAG Otoyolu'nda çekiciyle çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü
Yunus Emre Enstitüsü, Lübnanlı Türkoloji mezunlarını bir araya getirdi
Emine Erdoğan'dan, hastanede tedavi gören çocuklara karne tebriği

Benzer haberler

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet