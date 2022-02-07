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Politika

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.

Ali Makram Ghareeb   | 07.02.2022
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı

Erbil

ITC Başkanı Turan, yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye yüce Allah'tan acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak'tan kendilerine, kıymetli eşlerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ederiz."

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