Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine 'geçmiş olsun' mesajı
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi.
Erbil
ITC Başkanı Turan, yayımladığı "geçmiş olsun" mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye yüce Allah'tan acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak'tan kendilerine, kıymetli eşlerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ederiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.