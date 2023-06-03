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Politika

İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı

TBMM'de 600 milletvekilinin 332'si ilk kez seçilirken, bu milletvekillerinden 322'si dün yeminlerini tamamladı.

Aykut Yılmaz  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı

TBMM

AA muhabirinin derlemelerine göre, 600 milletvekilinin 332'sini, 28. Dönem'de ilk kez Meclis'e giren milletvekilleri oluşturdu.

İlk kez seçilen 332 milletvekilinin 148'si AK Parti'de, 61'i CHP'de, 47'si YSP'de, 17'si MHP'de, 28'i İYİ Parti'de; 10'u seçime CHP listesinden giren Saadet Partisinde, 7'si Gelecek Partisinde, 2'si Demokrat Partide, 7'si DEVA Partisinde; 4'ü Yeninden Refah Partisinde ve 1'i de TİP'te yer aldı.

İlk kez Meclis'e giren milletvekillerinden 322'si yeminlerini tamamlarken, 10 milletvekili ise yeminini henüz gerçekleştirmedi.

Meclis İçtüzüğüne göre, yemin etmeyen milletvekilleri Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yeminlerini edebilecekler.

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