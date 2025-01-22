Dolar
35.65
Euro
37.18
Altın
2,755.90
ETH/USDT
3,271.30
BTC/USDT
104,514.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İletişim Başkanı Altun'dan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Merve Yıldızalp  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu ilk resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Altun, "Görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio'dan müttefiklik ve işbirliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
MGK Bildirisi: Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi yenilenmiş, kurulca uygun bulunmuştur
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh'un Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'dan Afrika liderlerine kıtanın kalkınması için harekete geçme çağrısı

İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Altun, Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub el-Ömer ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Aile Yılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Aile Yılı" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet