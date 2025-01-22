İletişim Başkanı Altun'dan, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu ilk resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, 23 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2025
Türkiye ve Ruanda arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek bu ilk resmi ziyaret kapsamındaki…
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Altun, "Görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.