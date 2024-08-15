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Politika

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını desteklemeye devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." dedi.

Alper Şaşmaz  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını desteklemeye devam edecektir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulundaki hitabına ilişkin, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de Filistin halkının haklı sesini dünyaya duyuran Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın tarihi konuşmasına şahitlik ettiklerini belirtti.

Abbas'ın konuşmasındaki "Bugün sizin huzurunuzda önce Filistin halkına, sonra da tüm dünyaya ilan ediyorum: Filistinli liderlerle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim. Vahşi saldırıların durdurulması için, halkımızın yanında olmak için var gücümle çalışacağım. İsterse bunun bedeli hayatımız olsun. Bizim hayatımız sevgili Gazze'nin en küçük bebeğinin canından daha kıymetli değildir. Önümüzde iki güzellikten biri var: ya zafer ya da şehadet... Buradan Arap dünyası, İslam dünyası ve tüm dünya liderleri ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sesleniyorum: saldırıları ve işgali durdurmak için bu insani görevde birlikte olalım. Güvenlik Konseyine sesleniyorum: Gazze'ye ulaşmamızın güvenliğini sağlayın... Allah'ın izniyle bunu başardıktan sonraki yönüm, Filistin devletinin ebedi başkenti Kudüs olacaktır." ifadelerini paylaşan Altun, Abbas'ın yaptığı çağrının önemine işaret etti.

Altun, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Filistin'in yanında durmaya ve onların haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir." ifadesini kullandı.

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