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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flake ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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