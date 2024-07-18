İçişleri Bakanı Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flake ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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ABD Ankara Büyükelçisi Sayın Jeffry Flake ile bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2024
Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/Cu15bgFDj0