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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin paylaşım: Tuzağa düşmeyin

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır." ifadelerini kullandı.

Orhan Onur Gemici   | 02.02.2021
İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin paylaşım: Tuzağa düşmeyin Fotoğraf: Barış Oral/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından "Tuzağa düşmeyin..." başlıklı paylaşımda bulundu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin... Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır."

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