İçişleri Bakanı Soylu: PKK ile iltisaklı adaylar seçilmeleri halinde açığa alınacak
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını söyledi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber’de Basın Kartı Programında yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi.
Muhalefetten 178 aday hakkında PKK'dan adli işlem olduğunu belirten Soylu, "45'i hakkında FETÖ'den, 4'ü hakkında aşırı sol örgütlerden, 4'ü hakkında DEAŞ'tan." bilgisini verdi.