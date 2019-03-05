İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Tire İlçe Başkanlığı önünde vatandaşları selamlayarak konuşmasını, seçim otobüsü üzerinden yaptı.

Türkiye'nin yakasından on yıllardır düşülmediğini, bu ülkede herkese acı günlerin tattırıldığını, hayat standardının yükselmesinin, ülkenin ayakları üzerinde durmasının istenmediğini, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, başı açık-kapalı, laik-dindar diye hep kaos olmasının istendiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Hep birbirimizle kavga edelim, cebelleşelim istediler. Ondan sonra da geleceğe bakmayalım istediler. Mecali olmayan, boynu eğik, beli bükük bir Türkiye olsun, değerlerinden uzaklaşan, köksüz, ana, ata, komşu tanımayan, vefa bilmeyen bir Türkiye olsun istediler. Onun için bu ülkede başbakanı, bakanları astılar. Hep ayaklarımızın, ayakkabılarımızın ucuna bakalım, geleceğe bakmayalım istediler. Hep birbirimizle uğraşalım istediler. Bize dediler ki 'ey eciş bücüşler, ey köylünün çocukları, siz kimsiniz de bu ülkeyi idare edeceksiniz' dediler. 'Ey şalvarlılar, siz kimsiniz de bu ülkede vesayeti ortadan kaldırıp, bu ülkeyi kalkınan büyüyen güçlü bir Türkiye yapacaksınız' dediler. Adnan Menderes yapmaya çalıştı, bedelini ödettiler. İktidar olabilirsin muktedir olamazsın' dediler. Yıllarca beynimize bunu çaktılar. 'Biz yönetiriz' dediler. Bugün milletimiz hem iktidar, hem muktedirdir."

"Gittiğimiz yerin kanını emmeyiz"

Türk milletinin Batı gibi olmadığını, gittiği yerleri çökertmediğini, gittiği yerin kanını emmediğini vurgulayan Soylu, 6 asırdan fazla bir zaman büyük bir coğrafyada hak, adalet, hukuk sağlayan bir milletin soyundan gelen bu milletin kimseyi sömürmediğini ifade etti.

Türkiye'nin Afrin'e girdiğini ve terör örgütü PKK'yı buradan çıkardığını dile getiren Soylu, "Ne oldu? Amerika bir şey söyleyebildi mi?" dedi.

Soylu, sert konuşmaları nedeniyle kendisini zaman zaman eleştirenlerin olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ne diyeceğim yani, lafı boğazımızda da mı düğümleyeceğiz. Kadın çıkmış, karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından biri diyor ki 'sırtımı PYD'ye, YPG'ye PKK'ya dayadım.' Şimdi sana dört tane duvar verdik, ister o duvara daya ister o duvara. Yanlış mı söylemişim Tire? Bu kadar işler başımıza geldi, kasedi tekrar başa saralım istiyorlar. 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan çıkması için, ben onlara milletvekili demiyorum, onlar PKK'nın vekilidir, onlar terörün vekilidir. Kim ne derse desin, vallahi de billahi de o bir siyasi parti değildir, terör örgütünün siyasi koludur. Ne olacak, 15 tane ilde yürüyüş yapacakmış Apo çıksın diye. Ben de dedim ki sizi yürütürsek adam değiliz, namerdiz."

Diyarbakır ziyareti

Bakan Soylu, geçen günlerde Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini, külliye açılışına katıldığını, açılışları ay yıldızlı bayraklarla yaptıklarını anlattı.

Binlerce kişinin, Türkiye'nin birliği için, bölgeyi terör örgütüne bırakmamak için yemin ettiğini anlatan Soylu, bir dönem PKK'nın merkez olarak kullandığı yerlerin, şimdi millet kıraathanesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Bakan Soylu, terör örgütüne finansman sağlayan, 13 yaşındaki kızlara terör eğitimi verenlerin, onlara tecavüz edenlerin, o kızların, ailesine dönmesini engelleyenlerin burnundan fitil fitil getireceklerini söyledi.

Diyarbakır'ın ilçelerindeki gençlerin terörle uğraşmaması için mücadele verdiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Biz sizin önünüzü temizlemekle meşgulüz. Terörü bize bırakın, siz yarın mühendis olun, siz yarın doktor olun, hemşire olun, öğretmen olun. Memleketinize, ananıza, babanıza bu topraklara hayırlı evlat olun. Bizim söylediğimiz odur. Ama bu tarihi bilmeyenler ne diyorlar? Pervin Buldan denilen o kadın, böyle yumuşak yumuşak gözüküyor ama lafları, zehirli diliyle birlikte 'bu seçimde 40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz.' 40 yıl önce ne kuruldu, PKK kuruldu. Demek istiyor ki 'ey bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye, o, bu değil bizim derdimiz, tam anlamıyla beraber bu PKK'nın iddiasını, ideolojisini buraya hakim kılmaktır.' Bitti mi acaba? Cahil kadın, 40 yıl mı, oranın tarihi binlerce yıl geçmiş. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Ardından suratında meymenet olmayan bir adam var HDP'nin eş başkanı, komünist sakallı bir adam tanıyor musunuz? Dedi ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de verilen oylar Cizre'ye Eruh'a Silopi'ye selam olacak, güç katacak.' Demek istedi ki biz yüzümüze maske taktık, burada PKK, batıda CHP, Saadet ve İYİ Parti ile mücadele içindeyiz."

Soylu, 2,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını, her istihbarat aldığında midesine kramp girdiğini, kalbinin sıkıştığını dile getirerek, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi kolunu PKK'ya kaptırmıştır, kaptırmıştır, kaptırmıştır..." dedi.

"Terör örgütleri artık kafasını çıkaramayacak"

Türkiye'nin güçlenmesinden, yerli üretiminden rahatsız olanlar bulunduğunu belirten Soylu, "Şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesinin 90'ına bir çaksın, bir de çatalına çaksın. Tireliler 4,5 yılda sıçrayalım, büyüyelim, zenginleşelim." ifadelerini kullandı.

Soylu, tüm engellemelere rağmen büyük projeler yaptıklarını, halen yapmaya çalıştıklarını aktararak, "Her şeyi yapıyoruz. İnsansız hava aracını İsrail'den alıyoduk, şimdi bizim evlatlar yapıyor. Mayıs ayında insansız hava araçlarına öyle bir alet takıyoruz, yazılım yapıyoruz ki, terör örgütleri artık kafasını çıkaramayacak, kafasını. Türkiye'nin gücünü kuvvetini görecekler, 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700. Bizim evlatlar onları sıçan gibi kovalıyor. Geçen gün DHKP-C'li 8 kişiyi inlerinde bulduk, çuvala koyduk, çuvalın ağzını bağladık, doğru kodese." diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele ettiklerini de ifade eden Soylu, Türkiye'nin en büyük organize suç örgütlerine operasyon yaptıklarını, halka millete huzursuzluk verenlere imkan tanımayacaklarını söyledi.

Bakan Soylu, huzurlu bir Türkiye'yi, güvenli şehirleri hep beraber oluşturacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece PKK'nın, PYD'nin, FETÖ'nün, uyuşturucunun, hırsızın, mafyanın ayağına basmıyoruz, tefecilerin de ayağına basıyoruz. Bu neyle oluyor, siyasi istikrarla oluyor. Doğu ve güneydoğuda yürüyorum ya dimdik, cesaretimden, karakterimden, kişiliğimden değil, sizin verdiğiniz 50 gramlık oy pusulasıyla oyla yürüyoruz. Bunu bizden esirgerseniz doğu ve güneydoğuda 6 yaşında çocuğun eline taşı verirler, kaymakamı, valiyi sokağa çıkarmazlar. Bunlar her şeyi yaptılar. Eğer bunlara bu iradeyi, bu kararlılığı göstermezsek, gelecek nesillere yine kaos dolu günler bırakırız. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Gelecek nesiler sizin çektiklerinizi bir daha çekmesin. Belediyelerinize PKK'yı musallat etmeyin ne olursunuz. Eyvah para etmez sonra. 1 Nisan'dan sonra eyvah para etmez. Gelin güçlü Türkiye'yi, özgür, bağımsız Türkiye'yi, ideallerimizi, yeni otomobili, yerli uçağı da yapalım. Desteğinize ihtiyacımız var. Mücadelemizi görüyorsunuz, boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Pensilvanya denilen o haine bizi güldürmeyin. Hainler karşısında ellerimizi bağlı bırakmayın. Bize güç verin. Bu memleketin sahibi sadece yerin üstündeki bizler değiliz. Yerin altındakiler de var. Onların bizlere yaptıkları, bıraktıkları.. Onun için bu oyuna gelememek gerekir. Bu tuzağa gelmemek gerekir. CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğe hep beraber son vermek gerekir. Onlara bu gücü vermemek lazım. Geçen seferki gibi olmaz. Ayaklarını attılar mı, tırnaklarını tutturdular mı bir daha çıkmazlar. Ben bunları iyi tanıyorum. Benden sonra geleceklere sorun, bunları yanınıza aldınız mı, bunlarla beraber yürüyor musunuz, bunlarla kol kola mısınız diye sorun. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Tireli vatandaşların 25 gün sonraya güzel bir işaret fişeği gönderdiğini vurguladı. Tire'nin çok bereketli bir yer olduğunu belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Ama 'şu eksik kaldı' dediğimiz oluyor. 8 senedir bu şehrin milletvekilliğini yapıyoruz. Bizim bir iktidar elimiz var. Biz bu elimizle yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Bizi engellemeye çalışsalar da Belevi yolunu yapacağız. Bizim bir yere daha ihtiyacımız var. O da bu şehrin ihtiyaçlarını, taleplerini hayata geçirmek için elinde projelerle Ankara'da Tirelilerden aldığı yetkiyle onların sözü kuşağı olacak bir belediye başkanına ihtiyaç var. 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde AK parti amblemini gördüğümüzde, AK Parti'ye oy verdiğimizde hangi siyasi partiye oy verdiğimizi biliyoruz. AK Parti’ye oy verdiğimizde aynı zamanda MHP'ye oy vermiş oluyoruz. Sandığa gittik, Tire'de İYİ Parti'nin adayı var. İYİ Parti'ye oy verdiğimizde başka kime oy vermiş oluyoruz. Vatandaş 'PKK'ya' diyor. Ben söylemiyorum, vatandaş söylüyor. Öyle bir oyun oynanıyor ki İzmir üzerinde.. Bu oyun sizlerin oyuyla bozulacak.”

Bakan Soylu'ya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli ile AK Parti ve MHP'nin ilçe başkanları eşlik etti.