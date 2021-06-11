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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki Türk bayrağını öpen çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bir araya geldi.

Orhan Onur Gemici   | 11.06.2021
İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı

Ankara

Soylu, sosyal medya hesaplarından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak size çok yakışıyor... Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah."

Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda yürüyen Cihan ve Saruhan'ın, İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını öptükleri anlar yer almıştı.

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