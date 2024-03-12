İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle 'Türkiye'nin huzuru' diye çıktık yollara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden bu yana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle 'Türkiye'nin huzuru' diye çıktık yollara." dedi.
Hakkari
Hakkari'deki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Valilik çakışında gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, Koç Tepe Üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya geldiklerini, birlikte iftar yaptıklarını söyledi.
Terörle mücadelede üs bölgelerinin çok büyük katkısının olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"150 daimi, 51 geçici üs bölgemiz var. Bunların her birinin konumlandığı yerleri siz kıymetli Hakkarililer çok iyi biliyorsunuz. Koç Tepe Jandarma Üs Bölgemiz 2 bin 945 rakımda yer alıyor. Oldukça stratejik bir yerde. Burada tüm geçiş güzergahlarının tamamını kontrol altına alıyoruz. İçinde yerli ve milli öyle bir teknolojimiz var ki hamdolsun, aziz milletimizin huzur ve güveni, terörle mücadeledeki duruşumuzu, kararlılığımızı, onların nefesini kesmekle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğunuz noktayı, bu üs bölgemizde görüyoruz."
Kentte esnafı ziyaret ederek ramazanlarını tebrik edeceklerini belirten Yerlikaya, "Bir de müjde vereceğiz. Bugün üs bölgesinde iftarımızı açtıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda burada olduğumuzu arz ettik. Oradaki jandarmamızın, Mehmetçiğimizin iftar sevincine ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cuma saat 13.00'te inşallah Hakkarili hemşerilerimizle, kardeşlerimizle buluşacağını ve bir miting yapacağını öğrenmiş olduk. Bunu da Hakkarili hemşerilerimize iletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin huzuru diye çıktık yollara"
"İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden bu yana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle 'Türkiye'nin huzuru' diye çıktık yollara." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Kara vatandan, deniz vatandan, siber vatandan suç türlerinin hangisi olursa olsun, evet önceliğimiz bölücü terör örgütü ve terör örgütlerinin her birinin tamamın topraklarımızdan kazımakla ilgili, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadarki kararlılığımız devam ediyor. Biz asayiş ile ilgili suçlarla ilgili daha iyi olmak ve olay sayılarını düşürmek, var olan suçları aydınlatarak suçluları adalete teslim etmekle ilgili çalışıyoruz."
Yerlikaya, daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Yerlikaya, Hakkari'deki üs bölgesinde jandarmayla iftar yaptı
Ali Yerlikaya, Hakkari'deki Koç Tepe üs bölgesinde jandarmayla bir araya gelerek iftar yaptı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanımız, Hakkari Valimiz ve kahraman jandarmamızla birlikte Hakkari Yüksekova'daki 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe üs bölgesinde iftarımızı yaptık." ifadesini kullandı.
Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kahraman askerlerin ramazanını tebrik ettiğini, Ramazan Bayramı'na hep birlikte erişme niyazında bulunduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Yaz kış demeden görev yapan jandarmamız, Hakkari'de 4 metre karın altında vatan nöbetini tutuyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, tuttuğumuz oruçları kabul etsin."
"Oradaki kardeşlerimize dua ve temennilerimizi iletin"
Yerlikaya'nın paylaşımında, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden görüntüler de yer aldı.
Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları söyledi:
"Öncelikle Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Bütün oradaki kardeşlerimize de dua ve temennilerimizi iletin. Ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyoruz. Rabb'im ramazana kavuşturduğu gibi inşallah bayramına da bizleri kavuştursun. Biz de şu anda parti merkezine geldik. Buradaki iftara şimdi hazırlanıyoruz. Tüm kardeşlerimize selamlar. Biz de zaten Hakkari'de olacağız cuma günü. Önce Hakkari, daha sonra Van'a geçeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.