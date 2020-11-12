İBB Meclisinde 39 ilçenin 2021 yılı bütçesi onaylandı
İBB Meclisi, 39 ilçenin 2021 yılı mali bütçesini oy birliğiyle kabul etti.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2021 yılı mali bütçesini onayladı.
İBB Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.
Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri de ele alındı.
Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.
Buna göre, Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 825 milyonla Üsküdar, 800 milyonla Kadıköy, 786 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti.
Küçükçekmece, Pendik ve Şişli belediyeleri de 700 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.
Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 44 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 120 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 159 milyon 960 bin lira oldu.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçe belediyeleri ve bütçeleri şöyle:
Belediye 2021 yılı bütçesi (TL)
Esenyurt 852 milyon 500 bin
Üsküdar 825 milyon
Kadıköy 800 milyon
Başakşehir 786 milyon
Küçükçekmece 765 milyon
Pendik 712 milyon
Şişli 700 milyon
Beykoz 698 milyon 500 bin
Ümraniye 654 milyon
Fatih 641 milyon 328 bin
Ataşehir 610 milyon
Eyüpsultan 610 milyon
Beşiktaş 597 milyon
Bakırköy 590 milyon 446 bin
Bağcılar 550 milyon
Kartal 543 milyon
Maltepe 545 milyon
Beylikdüzü 537 milyon 81 bin
Sarıyer 530 milyon 561 bin
Zeytinburnu 530 milyon
Esenler 527 milyon 450 bin
Bahçelievler 519 milyon
Gaziosmanpaşa 483 milyon
Sultangazi 455 milyon 450 bin
Sancaktepe 431 milyon 271 bin
Kağıthane 439 milyon 167 bin
Tuzla 397 milyon 800 bin
Arnavutköy 388 milyon 500 bin
Beyoğlu 380 milyon
Büyükçekmece 375 milyon
Sultanbeyli 370 milyon
Avcılar 365 milyon
Silivri 335 milyon
Çekmeköy 316 milyon
Bayrampaşa 280 milyon
Güngören 262 milyon 100 bin
Çatalca 159 milyon 960 bin
Şile 120 milyon
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