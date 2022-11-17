Dolar
18.61
Euro
19.30
Altın
1,761.76
ETH/USDT
1,209.80
BTC/USDT
16,691.00
BIST 100
4,507.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "başörtüsüne anayasal güvenceye" destek

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Başını örttüğü için insanlar okullarından atıldı, memuriyete alınmadı. Öyleyse böyle bir yerde bir daha kimse mağdur edilmesin diye sağlam bir güvenceye ihtiyaç var." dedi.

Adsız Günebakan   | 17.11.2022
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "başörtüsüne anayasal güvenceye" destek Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şehirleri ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını dinlediklerini anlattı.

İnancı gereği başını örten insanların başını örtüp örtemeyeceğine ilişkin herhangi bir hukuki düzenleme yapılmasını doğru bulmadıklarını ancak Türkiye'nin normal bir ülke olmadığını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce örtüyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Başını örttüğü için insanlar okullarından atıldı, memuriyete alınmadı. Öyleyse böyle bir yerde bir daha kimse mağdur edilmesin diye sağlam bir güvenceye ihtiyaç var. İşin felsefi temelini ıskalamadan yani anayasal düzenleme ile bu hakkı oluşturmak, inşai bir düzenleme suretiyle böyle bir hakkı tespit etmek değil, zaten var olan fıtri olan doğal olan ve korunması gereken bir hakkı güvenceye kavuşturmak için böyle bir adıma ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Bu adım bize göre güvencenin sağlam olması için yasal değil, anayasal bir güvence getirmek şeklinde bir adım olması bizim tercihimizdir."

Sahipsiz köpek ve sokak hayvanları sorununun çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Her gün yeni bir can kaybına ya da çok ciddi bir yaralanmaya sebebiyet veriyor. Avrupa'da 5 ülke dolaştık. Emin olun bir tek başı boş köpek görmedim. 12 gün boyunca dolaştık bir tek sokak hayvanı görmedik. Bizim memlekette köpekler sürüler halinde dolaşıyor. Afrika vahşi köpekleri gibi buldukları şeylere saldırıyorlar. Mutlaka buna bir çözüm bulunmalı, bu köpek terörünü özellikle sonlandıracak adımlar atılmalı. Burada sorumluluk hem merkezi hükümete hem de belediyelere düşmektedir. Başı boş köpekler mutlaka bir yere toplanmalıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli mahkemeye sevk edildi
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Van ile Muş'ta kar ve sis etkili oldu
THY'nin mobil uygulamasından gazi ve şehit yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
AnadoluJet'ten Kazakistan'a iki yeni sefer

Benzer haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "başörtüsüne anayasal güvenceye" destek

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan "başörtüsüne anayasal güvenceye" destek

Gaziantep'te 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak

Gaziantep'te sis etkili oldu

A Milli Futbol Takımı Gaziantep'e geldi

A Milli Futbol Takımı Gaziantep'e geldi
Oğuzeli'nde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi tesisleşmeyle katma değerini artırdı

Oğuzeli'nde geleneksel yöntemlerle üretilen nar ekşisi tesisleşmeyle katma değerini artırdı
Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor

Yarım asırlık terzi Nezir usta 49 yıllık kitap sevdasını dükkanında da sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet