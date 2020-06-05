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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıklamalarda bulunuyor
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Politika

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Danış Beştaş, üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesini, "Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi." şeklinde değerlendirdi.

Ali Kemal Akan   | 05.06.2020
HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı

TBMM

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini, "Tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi." diye değerlendirdi.

Beştaş, HDP milletvekilleriyle Meclis'te yaptığı basın açıklamasında, TBMM'de dün tarihin en karanlık sayfalarından birine imza atıldığını, Güven, Farisoğulları ve Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldüğünü söyledi.

Beştaş, "Kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Üstelik 2 yıldan başlayarak geriye doğru, uzun süredir bekletilen dosyalar okutuldu. Bunlar neden dün okundu? Bu sorumuzun yanıtını dün AKP milletvekilleri verdi; 'Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarız.' dedi." görüşünü savundu.

Güven ve Farisoğulları'na ceza veren mahkeme heyetinin FETÖ'den yargılandığını ve ceza aldığını ifade eden Beştaş, FETÖ kumpası diye ilan edilen davaların tümünde beraat kararları verilirken KCK ve HDP'ye yönelik davalarda bir adım atılmadığını öne sürdü. Beştaş, "Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları hiçbir yere gitmedikleri halde dün gece gözaltına alındı ve alelacele tutuklandı. Bunu da nasıl bir plan dahilinde işlettiklerini hepimiz yaşayarak öğrendik." dedi.

Basın açıklamasının ardından Beştaş ve HDP milletvekilleri, ellerinde yazılı dövizlerle Meclis bahçesinden yürüyerek Güvenpark'a geçti.

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