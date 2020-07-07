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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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Politika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla olacak." dedi.

Alper Atalay   | 07.07.2020
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

TBMM

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM'de partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin "demokratik mücadele programının" ikinci aşamasını başlattıklarını söyledi.

"Demokratik mücadele programının" 1 Haziran'da başlattıkları ilk aşamasının, Edirne ve Hakkari'den Ankara'ya yürüyüş şeklinde gerçekleştiğini anımsatan Sancar, şöyle konuştu:

"Şimdi de ikinci aşamayı TBMM'den, Ankara'dan başlatıyoruz. Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanında buluşmalar için yola çıkacağız. Bu buluşmalarımız emekçilerle, inanç gruplarıyla, ekolojistlerle, kadınlarla, gençlerle, aydınlarla olacak. Adaletsizliğe itiraz ediyorduk şimdi bu buluşmalarla adaleti inşa edecek gücü yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

İktidarın, kontrol edemediği kesimlerden, dize getiremediği toplumsal çevrelerden intikam almak için hareket ettiğini iddia eden Sancar, "Bu zihniyeti değiştirmek için buluşmalar gerçekleştireceğiz. Adaleti, hakkı, hukuku, hakkaniyeti toplumun çeşitli kesimleriyle birlikte inşa edeceğiz."  dedi.

Sancar, TBMM Genel Kurulu'nda Barolara ilişkin kanun teklifine güçlü ve etkili bir biçimde muhalefet edeceklerini kaydetti. 

"Kimseye özel bir çağrımız yok"

Sancar, "Çağrımız, demokrasi güçlerinin bir inşa gücü olmasıdır. Sadece itiraz yetmez aynı zamanda inşa iradesini de ortaya koymak lazım. Vicdanlı herkese, adalete inanan her kesime, demokrasi isteyen her bölüme, baskıya karşı nefes almak isteyen her bir bireye çağrımızdır: Gelin hep birlikte özgürlüğün, demokrasinin, adaletin ve en önemlisi de bunlarla birlikte barışın inşa gücü olalım." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Demokrasi güçlerinin tümüne çağrıda bulunuyorsunuz ama CHP başta olmak üzere muhalefet bloku HDP ile yan yana durmamaya çok özen gösteriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu Sancar, "Bizim çağrımız sadece belli kesimlere, siyasi partilere yönelik değildir. Bizim çağrımız, Türkiye'deki her kesimedir. Bunun sorumluluğunu içinde duyan ve harekete geçen herkes bu mücadelede üzerine düşeni yapmış olacaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden hesabı mutlaka halk ve tarih soracaktır. Kimseye de özel bir çağrımız yok. Çağrımız bütün topluma, toplumdaki bütün demokrasi güçlerinedir." diye yanıtladı.

Öte yandan basın toplantısına katılan milletvekilleri üzerinde "Hep birlikte savunmayı savunuyoruz" yazılı önlükler giydi. 

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