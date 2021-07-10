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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Barış Seçkin   | 10.07.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Scholz ile görüştü

Veneto

G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde, Venedik kentinde yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını sürdürdü. 

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; iklim değişikliği ile mücadele, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Elvan, dün de ABD, Fransa, Güney Kore, Arjantin ve Meksikalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmıştı.

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