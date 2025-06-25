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Politika

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, TBMM heyetini kabul etti

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyelerini kabul etti.

Davit Kachkachishvili  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, TBMM heyetini kabul etti

Tiflis

Papuaşvili, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu'nun başkanlığındaki heyet ile parlamentoda bir araya geldiğini belirtti.

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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın da katıldığı toplantıda bölgesel ve küresel gelişmelerin masaya yatırıldığını kaydeden Papuaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgesel barışın önemine odaklandık. Türkiye'nin, barışı teşvik etme sürecindeki önemli rolüne dikkati çektik. Ulaşım ve transit açısından Gürcistan'ın jeopolitik önemini vurguladık."

Görüşmede ayrıca Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliği formatı hakkında da konuştuklarını aktaran Papuaşvili, şunları kaydetti:

"Heyete, bu yılın sonuna kadar Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan parlamento başkanları düzeyinde üçlü bir toplantı düzenlenmesinin planlandığını bildirdim."

Toplantıda, Gürcistan Parlamentosu ile TBMM arasındaki işbirliği konularının ele alındığını vurgulayan Papuaşvili, "Türk tarafı Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne güçlü desteğini teyit etti." açıklamasını yaptı.

Son olarak Papuaşvili, mesajında, geçen hafta Türkiye'de resmi temaslarda bulunduğunu anımsattı.

Öte yandan, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyelerinin Gürcistan temasları sürüyor.

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