Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur.— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 18, 2020
"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.