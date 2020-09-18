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Politika

Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Abdullah Yasin Güler   | 18.09.2020
Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."

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