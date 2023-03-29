Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
TBMM
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.