Dolar
19.14
Euro
20.75
Altın
1,965.78
ETH/USDT
1,799.00
BTC/USDT
28,305.00
BIST 100
4,943.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulunuyor D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle makaslayan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu
logo
Politika

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Sinan Uslu  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

TBMM

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da depremzedeler için ilk aşamada 2 bin 200 konut yapılması planlanıyor
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, baharda açan çiçekleri beyaz örtüyle kapladı
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı
Gelecek hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Benzer haberler

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek

Macaristan Meclisi Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onayladı

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı, NATO üyeliklerinin 3. yıl dönümünde AA'ya konuştu

NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"

NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı
İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı

İsviçre'den "NATO ile yoğun işbirliği" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet