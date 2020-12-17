Euro
9.50
Dolar
7.76
BIST 100
1,397.98
Altın
1,878.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile baş başa görüştü.
logo
Politika

Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan Ömer Atila Sav, toprağa verildi.

Aylin Dal   | 17.12.2020
Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski başkanlarından Atila Sav için Karşıyaka Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. 

Cenazeye, Sav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB yönetim kurulu üyeleri ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aksakal, Feyzioğlu ve beraberindekiler, namaz öncesinde Atila Sav'ın ailesine taziyelerini iletti.

Sav, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömer Atila Sav, 1931 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren ve meslek hayatına avukat olarak başlayan Sav, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki ve siyasal konularda yazı ve makaleler yayımlayan, tiyatro eleştirmenliği ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği başkanlığı da yapan Sav, evli ve iki çocuk babasıydı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor
YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti
Yeni Zelanda Kovid-19 aşısı için iki ilaç firmasıyla daha anlaştı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Macron ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez karantinada

Benzer haberler

Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

Eski bakanlardan Atila Sav son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, madalya kazanan milli cimnastikçileri tebrik etti

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Kılıçdaroğlu 7 bölgenin belediye başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek

Kılıçdaroğlu 7 bölgenin belediye başkanlarıyla ayrı ayrı görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokratik ve darbe hukukundan arınmış bir anayasayı savunuyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokratik ve darbe hukukundan arınmış bir anayasayı savunuyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz demokrasiye bakıyoruz, cumhurbaşkanı olayını kişiselleştirmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz demokrasiye bakıyoruz, cumhurbaşkanı olayını kişiselleştirmiyoruz