En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren teklif yasalaştı
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM
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