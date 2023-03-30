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Politika

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren teklif yasalaştı

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Aykut Yılmaz  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren teklif yasalaştı

TBMM

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