Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,429.71
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,066.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Politika

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak.

Kemal Karadağ  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Adalet Bakanı Tunç: 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama

AK Parti 11,5 milyon üyesiyle bire bir temas kuracak

AK Parti 11,5 milyon üyesiyle bire bir temas kuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak üye sayımızı 664 bin 568 artırdık, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak üye sayımızı 664 bin 568 artırdık, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık

AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj

AK Parti'den 2025 yılı icraatlarının anlatıldığı videolu mesaj
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet