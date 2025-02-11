Emine Erdoğan'dan Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.
Malezya’nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 11, 2025
Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum.
Samimi ev sahipliği için Malezya Başbakanı’nın eşi Wan Azizah… pic.twitter.com/1Gr9VRWbZM
Malezya Başbakanı'nın eşi Dr. Wan Azizah İsmail'e samimi ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Malezya'nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk. Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.