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Politika

Emine Erdoğan'dan Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Duygu Yener  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Emine Erdoğan'dan Malezya'daki temaslarına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile el sanatları çalışmalarıyla ilgili yaptığı incelemeler ve temaslarına ilişkin fotoğraflara yer verdi.

Malezya Başbakanı'nın eşi Dr. Wan Azizah İsmail'e samimi ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, "Malezya'nın zengin kültürel mirasını ve geleneksel el sanatlarını yakından tanımak büyük bir mutluluk. Geleneklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına yürütülen her çalışmayı takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

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