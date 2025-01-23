Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Jeannette Kagame'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame'ye teşekkür etti.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Ülkemize yaptıkları resmi ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği #SıfırAtık sözü için Ruanda Devlet Başkanı’nın kıymetli eşi Jeannette Kagame Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 23, 2025
Her adım, yarına… pic.twitter.com/fdZhnmD0Aq
"Ülkemize yaptıkları resmi ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği sıfır atık sözü için Ruanda Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Jeannette Kagame Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Her adım, yarına bırakacağımız bir izdir. Sayın Kagame'nin bu değerli adımı da çevreye duyarlı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması için ilham veriyor."
Emine Erdoğan, paylaşımında "DünyaOrtakEvimiz" etiketini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.