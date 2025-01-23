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Politika

Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Jeannette Kagame'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame'ye teşekkür etti.

Fatih Gökbulut  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Jeannette Kagame'ye teşekkür Fotoğraf: Mustafa Öztartan/AA

Ankara

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yaptıkları resmi ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği sıfır atık sözü için Ruanda Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Jeannette Kagame Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Her adım, yarına bırakacağımız bir izdir. Sayın Kagame'nin bu değerli adımı da çevreye duyarlı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması için ilham veriyor."

Emine Erdoğan, paylaşımında "DünyaOrtakEvimiz" etiketini kullandı.

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