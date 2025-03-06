Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının iftarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, "Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın ev sahipliğinde değerli yol arkadaşlarımızla “Kardeşlik Yüzyılı” iftar programında bir araya gelmekten memnuniyet duydum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 6, 2025
Anadolu kadını, emeğiyle üreten, yüreğiyle büyüten, iradesiyle yön veren bir medeniyetin taşıyıcısı.
Vatanına… pic.twitter.com/0ePUMDCwpb
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde değerli yol arkadaşlarıyla "Kardeşlik Yüzyılı" iftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Anadolu kadınının emeğiyle üreten, yüreğiyle büyüten, iradesiyle yön veren bir medeniyetin taşıyıcısı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Anadolu kadını, vatanına sadakatle bağlı, ailesine sevgiyle kol kanat geren, toplumun her alanında fedakarca mücadele eden bir kahraman. Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir. Nice bereketli sofralarda, aynı inanç ve kararlılıkla bir araya gelmek dileğiyle."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.