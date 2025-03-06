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Suriye'de devrik Baas rejimi güçlerinin Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan Geçici Hükümet güçlerine düzenlediği saldırı Şam’daki Emevi Meydanı’nda protesto ediliyor.
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Politika

Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının iftarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, "Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir." ifadelerini kullandı.

Abdullah Özkul  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Emine Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının iftarına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde değerli yol arkadaşlarıyla "Kardeşlik Yüzyılı" iftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Anadolu kadınının emeğiyle üreten, yüreğiyle büyüten, iradesiyle yön veren bir medeniyetin taşıyıcısı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu kadını, vatanına sadakatle bağlı, ailesine sevgiyle kol kanat geren, toplumun her alanında fedakarca mücadele eden bir kahraman. Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir. Nice bereketli sofralarda, aynı inanç ve kararlılıkla bir araya gelmek dileğiyle."

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