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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Lazkiye'deki çatışmalara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin Lazkiye ilindeki çatışmalara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Tuğba Altun  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Lazkiye'deki çatışmalara ilişkin açıklama Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Ankara

Keçeli, X sosyal medya hesabından Lazkiye ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulduğunu belirten Keçeli, böyle kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilimin ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Keçeli, Lazkiye'deki olaylara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Lazkiye ve çevresindeki olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.

Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.

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