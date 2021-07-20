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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AB'yi Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olmakla eleştirdi

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti hakkındaki açıklaması AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 20.07.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, AB'yi Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk olmakla eleştirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti ardından yaptığı açıklamayla ilgili, "Açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamanın AB dayanışması adına yapıldığını ve yok hükmünde olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır. Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."

Türkiye'nin KKTC'ye Maraş konusunda aldığı kararlar konusunda desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, açıklamada AB'yi Kıbrıs'taki gerçekleri görmeye ve "Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya" davet etti.

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